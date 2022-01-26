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İnşaat alanında çukurdaki buzla kaplı suya düşen iş makinesi operatörü öldü - Son Dakika

İnşaat alanında çukurdaki buzla kaplı suya düşen iş makinesi operatörü öldü

26.01.2022 12:00
İnşaat alanında çukurdaki buzla kaplı suya düşen iş makinesi operatörü öldü

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, inşaat alanındaki temel çukurunda yüzeyi buzla kaplı suya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, inşaat alanındaki temel çukurunda yüzeyi buzla kaplı suya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel atma çalışmaları sırasında açılan çukurdaki su, etkili kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Burada çalışma yapan iş makinesinin operatörü 61 yaşındaki Kadir Yaşar, yüzeyi buzla kaplı suya düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suda yapılan aramada, iş makinesi operatörünün cesedine ulaşıldı.

İtfaiye ekiplerinin sudan çıkardığı cesette, düşmeye bağlı travmalar olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesini tamamlamasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Suya düşme anı görüntülendi

Bu arada, iş makinesi operatörünün suya düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, operatörün iş makinesiyle temel için kazılan alanda gezerken buzun kırılması üzerine aracın devrilmesi ve sürücü bölümünün bir kısmının suya gömülmesi yer alıyor.

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Yenişehir, Ataşehir, İstanbul, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnşaat alanında çukurdaki buzla kaplı suya düşen iş makinesi operatörü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaat alanında çukurdaki buzla kaplı suya düşen iş makinesi operatörü öldü - Son Dakika
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