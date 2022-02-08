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İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı - Son Dakika

İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı

08.02.2022 11:42
İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat halindeki binada görev yapan bekçi, hırsızlık amacıyla binaya girmeye çalışan şüpheliler tarafından bıçaklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat halindeki binada görev yapan bekçi, hırsızlık amacıyla binaya girmeye çalışan şüpheliler tarafından bıçaklandı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Sapancayolu Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık yapmak için inşaat alanına araç ile gelen şüpheliler, binanın bekçisi S.A.'yı darp edip bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilip bıçaklanan bekçi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı
İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı
İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı
İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı
İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı

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Kocaeli, İnşaat, Polis, Bekçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaat alanında görev yapan bekçi hırsızlar tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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