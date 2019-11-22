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İnşaat asansörü düştü: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

İnşaat asansörü düştü: 1 ölü, 1 yaralı Balkona atlayarak kurtuldu Aynı inşaatta çalışan baba oğlunun ölümüyle gözyaşlarına boğulduÇORUM - Çorum'da bir inşaatın dış cephesindeki yük asansörünün düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

İnşaat asansörü düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Balkona atlayarak kurtuldu

Aynı inşaatta çalışan baba oğlunun ölümüyle gözyaşlarına boğuldu

ÇORUM - Çorum'da bir inşaatın dış cephesindeki yük asansörünün düşmesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Olay, Üçdutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatın 11. katına malzeme taşıyan işçilerin içerisinde bulunduğu asansör bilinmeyen bir nedenden dolayı arızalandı. Arızalanan asansör yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı düştü.

Bu sırada asansörde bulunan işçilerden Mustafa Özdemir, inşaat halindeki dairelerden birisinin balkonuna atlayarak yaralı olarak kurtulmayı başarırken, işçilerden Orhan Çanaklı asansörle birlikte yere düştü. Olayı gören diğer işçiler 112 ekipleri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlilerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede asansörle birlikte aşağı düşen Çanaklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından talihsiz işçinin cenazesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba gözyaşlarına boğuldu

Kazanın meydana geldiği inşaatta oğluyla birlikte çalıştığı öğrenilen baba Ahmet Çanaklı ise gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun cansız bedenine bakarak gözyaşı döken acılı babayı, vatandaşlar sakinleştirdi. İş kazası sonucu hayatını kaybeden Çanaklı'nın dört çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İnşaat asansörü düştü: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
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