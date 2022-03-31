İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu - Son Dakika
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İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu

31.03.2022 16:22
İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu

KAYSERİ'de Hikmet Sungur (77), bekçiliğini yaptığı inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

KAYSERİ'de Hikmet Sungur (77), bekçiliğini yaptığı inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde 14 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler, bekçi Hikmet Sungur'u asansör boşluğunda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sungur'un hayatını kaybettiğini belirledi.Düştüğü tahmin edilen Sungur, asansör boşluğundan çıkarılıp otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu
İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu
İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu
İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu
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Kayseri, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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