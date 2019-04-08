İnşaat Bekçisi Ölümden Döndü
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey OSB'de meydana gelen olay dengesini kaybeden inşaat bekçisi aşağı düşerek yaralandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesine bağlı Hamzabey OSB
'de meydana gelen olay dengesini kaybeden inşaat bekçisi aşağı düşerek yaralandı.
Alınan bilgilere göre, olay, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bir fabrikanın inşaatında bekçilik yapan Mehmet C (58) inşaatı kontrol ettiği sırada ikinci katta dengesini kaybedince aşağı düştü. Bekçinin düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 acil servisine ekip verdi. Gelen ekipler yaralıya müdahale ederek ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Mehmet C'nin tedavisi sürüyor. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:34 Kaynak: İHA
Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı
Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı