Son Dakika Haberleri: İnşaat Bekçisi Ölümden Döndü

İnşaat Bekçisi Ölümden Döndü

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey OSB'de meydana gelen olay dengesini kaybeden inşaat bekçisi aşağı düşerek yaralandı.

İnşaat Bekçisi Ölümden Döndü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey OSB'de meydana gelen olay dengesini kaybeden inşaat bekçisi aşağı düşerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bir fabrikanın inşaatında bekçilik yapan Mehmet C (58) inşaatı kontrol ettiği sırada ikinci katta dengesini kaybedince aşağı düştü. Bekçinin düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 acil servisine ekip verdi. Gelen ekipler yaralıya müdahale ederek ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Mehmet C'nin tedavisi sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:34 Kaynak: İHA

OSB, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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