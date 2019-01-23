Son Dakika Haberleri: İnşaat Bekçisine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

İnşaat Bekçisine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

İnşaat bekçisine silahlı saldırı: 1 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir inşaat bekçisi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

İnşaat bekçisine silahlı saldırı: 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir inşaat bekçisi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan inşaata gelen kimliği belirsiz kişiler, inşaat bekçisi A.E.'ye silahla ateş etti. Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. A.E., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:30 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa
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