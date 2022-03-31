İnşaat bekçisinin feci ölümü - Son Dakika
Üye Girişi

İnşaat bekçisinin feci ölümü

31.03.2022 15:54

İnşaat bekçisinin feci ölümü Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bir inşaatta bekçilik yapan 77 yaşındaki şahıs, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

İnşaat bekçisinin feci ölümü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde bir inşaatta bekçilik yapan 77 yaşındaki şahıs, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Köşk Mahallesi İncirlik Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta bekçilik yapan Hikmet S., inşaatın asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hikmet S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hikmet S.'nin hayatını kaybettiğini öğrenen inşaat işçileri ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaat bekçisinin feci ölümü
İnşaat bekçisinin feci ölümü
İnşaat bekçisinin feci ölümü
İnşaat bekçisinin feci ölümü
İnşaat bekçisinin feci ölümü
İnşaat bekçisinin feci ölümü

YORUMLAR
500
İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu İnşaat bekçisi asansör boşluğunda ölü bulundu Dur ihtarına uymayan otomobil bekçilerin üzerine sürdü: 2 bekçi, 1 vatandaş yaralandı Dur ihtarına uymayan otomobil bekçilerin üzerine sürdü: 2 bekçi, 1 vatandaş yaralandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat bekçisinin feci ölümü - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:55:57. #1.11#
SON DAKİKA: İnşaat bekçisinin feci ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement