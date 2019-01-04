Son Dakika Haberleri: İnşaat betonlarına 'elektronik sistemle denetim'

İnşaat betonlarına 'elektronik sistemle denetim'

44 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Hangi yapıda, hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı Bakanlığımızca elektronik ortamda belirlenecek.

İnşaat betonlarına 'elektronik sistemle denetim', System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Hangi yapıda, hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı Bakanlığımızca elektronik ortamda belirlenecek. Böylelikle hiçbir şekilde kuruluşlar arasında ticari bağ kurulamayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:55 

Fatma Varank, Ekonomi
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