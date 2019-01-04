İnşaat betonlarına 'elektronik sistemle denetim'
44 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Hangi yapıda, hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı Bakanlığımızca elektronik ortamda belirlenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank
, "Hangi yapıda, hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı Bakanlığımızca elektronik ortamda belirlenecek. Böylelikle hiçbir şekilde kuruluşlar arasında ticari bağ kurulamayacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:55
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