Patlayan su borusu metrelerce yükseğe fışkırdı, çocuklar suyun altında dakikalarca oyun oynadı - Son Dakika

Patlayan su borusu metrelerce yükseğe fışkırdı, çocuklar suyun altında dakikalarca oyun oynadı

İSTANBUL - Arnavutköy'de inşaat çalışması esnasında İSKİ'ye ait su borusu patladı. Patlayan su borusundan tazyikli şekilde fışkıran su metrelerce yükseğe ulaşırken mahalledeki çocuklar ise suyun altında dakikalarca oyun oynadı.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir inşaat çalışmasında yapılan hafriyat alma işlemi sırasında iddiaya göre kepçe operatörü İSKİ'ye ait su borusunu patlattı. Patlayan su borusundan akan tazyikli su metrelerce yukarıya fışkırırken mahalledeki çocuklar ise suyun altında dakikalarca oyun oynadı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.