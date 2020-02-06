Son Dakika › 3. Sayfa › İnşaat çalışması sırasında yan bina kaydı, vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika
İnşaat çalışması sırasında yan bina kaydı, vatandaşlar tahliye edildi
6 saat önce
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma yaşanan yan bina boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:41 Kaynak: İHA
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma yaşanan yan bina boşaltıldı.
Edinilen bilgilere göre, Akmescit Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında kepçenin yandaki binanın temeline girmesi ile 4 katlı bina büyük bir sesle çatırdayarak kaydı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, binadan tahliye edildi. Aileler pansiyonlara yerleştirilirken, Manisa Valiliği inşaatın müteahhidi ve yapımcı firma hakkında inceleme başlattı. - MANİSA
Son Dakika Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de soyguncu dehşeti! Kuyumcuyu bıçaklayarak altınlarla kaçtı