İnşaat çalışması sırasında yan bina kaydı, vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnşaat çalışması sırasında yan bina kaydı, vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika

İnşaat çalışması sırasında yan bina kaydı, vatandaşlar tahliye edildi

6 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma yaşanan yan bina boşaltıldı.

İnşaat çalışması sırasında yan bina kaydı, vatandaşlar tahliye edildi, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma yaşanan yan bina boşaltıldı.


Edinilen bilgilere göre, Akmescit Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında kepçenin yandaki binanın temeline girmesi ile 4 katlı bina büyük bir sesle çatırdayarak kaydı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, binadan tahliye edildi. Aileler pansiyonlara yerleştirilirken, Manisa Valiliği inşaatın müteahhidi ve yapımcı firma hakkında inceleme başlattı. - MANİSA

Akmescit Mahallesi, Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:41 Kaynak: İHA
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