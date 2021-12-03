İnşaat çalışması yapılan arazinin yanındaki dükkanda çökme yaşandı - Son Dakika

İnşaat çalışması yapılan arazinin yanındaki dükkanda çökme yaşandı

ANKARA'da inşaat çalışması yapılan arazinin yanında bulunan kuruyemiş dükkanında çökme yaşandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Mamak İlçesi Başak Mahallesi Özalp Caddesinde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki kuruyemiş dükkanında gerçekleşti. Kuruyemiş dükkanın yanında bulunan boş arazide inşaat çalışmasının yapıldığı sırada, dükkanın çıkma kısmındaki toprak kaydı. Toprağın kaymasıyla birlikte dükkanın bir kısmı çöktü.

'GECE OLMASI ŞANS'

3 katlı apartmanın sahibi İsmail Yılmaz, olayın gece saatlerinde yaşanmasının yaralanmaları ve olası can kaybını önlediğini ifade etti. Yılmaz, "Arkadaşlara hafriyat aldıklarında söyledim, buranın çıkma tarafı çökebilir diye. Onlar da 'dükkan sahibi önlemini alsın' dediler. Dükkan sahibine de söyledim, önlemini al daha sonra sıkıntı çıkmasın diye. Her iki taraf da tam olarak önlemini almadığı için gece yarısı gerçekleşti olay. Zabıta da zaten olayı gördü. Allah'tan ölümlü bir şey gerçekleşmedi. Gündüzleri dükkan kalabalık oluyor, gece olması bir şans" dedi.