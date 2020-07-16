İnşaat çukuruna düşen kurbanlık danayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

İnşaat çukuruna düşen kurbanlık danayı itfaiye kurtardı

Hayvana zarar gelmemesi için çaba sarf ettiler

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir inşaat çukuruna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesinde besicilik yapan Zeliha Erduran'a ait kurbanlık dana bir inşaatın kenarındaki çukura düştü. Erduran, kendi imkanlarıyla çukurdan çıkaramayınca Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, 1 saatlik çalışmasının ardından halat yardımıyla danayı düştüğü çukurdan çıkardı. Hayvana bir zarar gelmeyecek şekilde kurtarma aparatları bağlanırken talihsiz hayvan kurtarılarak sahibine teslim edildi.