İnşaat çukuruna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaat çukuruna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İnşaat çukuruna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde inşaat çukuruna düşen bir otomobilin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde inşaat çukuruna düşen bir otomobilin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Ümit Yılmaz idaresindeki 01 ADF 660 plakalı otomobil, biriken yağmur suyunu fark edemeyerek yolun kenarında bulunan inşaat çukuruna düştü.

Otomobilin yarısı suya gömülürken olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olayda hafif yaralanan Yılmaz, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri söz konusu bölgede emniyet şeridi çekerek ikinci bir kazanın olmaması için önlem aldı.

İnşaat çukuruna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:33 Kaynak: AA
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