Son Dakika Haberleri: İnşaat Çukurunda 9 Yaşındaki Baran'ın Ölümüne İlişkin Müteahhit Tutuklandı

İnşaat Çukurunda 9 Yaşındaki Baran'ın Ölümüne İlişkin Müteahhit Tutuklandı

4 saat önce

Eyüpsultan'da bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi'nin çukura düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan müteahhit Emrah D. tutuklandı.

İnşaat Çukurunda 9 Yaşındaki Baran'ın Ölümüne İlişkin Müteahhit Tutuklandı, System.String[]
Eyüpsultan'da bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi'nin çukura düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan müteahhit Emrah D. tutuklandı.

Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi'nin çukura düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin müteahhit Emrah D. gözaltına alınmıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen müteahhit Emrah D. savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Müteahhit Emrah D. nöbetçi hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 01:16 Kaynak: İHA
Emrah, 3. Sayfa
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