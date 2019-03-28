Son Dakika Haberleri: İnşaat Demirine Ayağı Sıkışan Güvercin Kurtarıldı

İnşaat Demirine Ayağı Sıkışan Güvercin Kurtarıldı

57 dakika önce

Kilis'te bir binanın üçüncü katında demirlere ayağı sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu kurtarıldı.

İnşaat Demirine Ayağı Sıkışan Güvercin Kurtarıldı, System.String[]
Kilis'te bir binanın üçüncü katında demirlere ayağı sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu kurtarıldı.

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde bir evin 3'üncü katında ayağı inşaat demirleri arasına sıkışarak mahsur kalan yabani güvercini kurtardı. Güvercin belediye veterineri tarafından tedavi altına alındı. Ayağında kırıklar, göğsünde çırpınma sonucu yaralanma oluşan kuşun iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:50 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selin Ciğerci, Kim Kardashian'a Mesaj Atarak Kullanmadığı Yalısını İstedi Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi Son Dakika! Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 14:47:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaat Demirine Ayağı Sıkışan Güvercin Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]