İnşaat Demirine Ayağı Sıkışan Güvercin Kurtarıldı

Kilis'te bir binanın üçüncü katında demirlere ayağı sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu kurtarıldı.

Kilis'te bir binanın üçüncü katında demirlere ayağı sıkışan güvercin itfaiye ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu kurtarıldı.



Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde bir evin 3'üncü katında ayağı inşaat demirleri arasına sıkışarak mahsur kalan yabani güvercini kurtardı. Güvercin belediye veterineri tarafından tedavi altına alındı. Ayağında kırıklar, göğsünde çırpınma sonucu yaralanma oluşan kuşun iyileştikten sonra doğaya bırakılacağı bildirildi. - KİLİS

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