İnşaat Demirlerini Çaldılar, Kaçarken Yakalandılar

Düzce'de yapımı devam eden bir apartmanda inşaat malzemesi çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, hırsızları kovalamaca sonucu yakaladı.

Düzce'de yapımı devam eden bir apartmanda inşaat malzemesi çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, hırsızları kovalamaca sonucu yakaladı.



Olay, Düzce'de Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.S. ve S.S. isimli şahısların Orhangazi Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir apartmandan inşaat malzemelerini alırken çevrede bulunan vatandaşlarca ihbar edildi. İhbar sonucu polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada tescilsiz sepetli motosikletle kaçmakta olan H.S. ve S.S. isimli şahısları fark etti. İki şahıs kısa süren kovalamaca sonrasında fındıklık alanda yakalandı. Sepetli motosiklet üzerinde 200 kilodan fazla inşaat demiri ele geçirildi.



Yakalanan şahıslar Yenikent Polis Merkezince alınan ifadelerinin ardından gözaltına alınarak Düzce Adliyesine sevk edildi. H.S. ve S.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sepetli motosiklet üzerinde bulunan inşaat demirleri ise sahibine teslim edildi. - DÜZCE

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