İnşaat Düşen İşçi Yaralandı
1 saat önce
Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Siirt
'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Doğan Mahallesindeki bir inşaatta çalışan Süleyman Asus
(26), dengesini kaybetmesi sonucu ikinci kattan düştü.
Ağır yaralanan Asus, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:00 Kaynak: AA
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