Son Dakika Haberleri: İnşaat Düşen İşçi Yaralandı

İnşaat Düşen İşçi Yaralandı

1 saat önce

Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

İnşaat Düşen İşçi Yaralandı, System.String[]
Siirt'te inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.


Doğan Mahallesindeki bir inşaatta çalışan Süleyman Asus (26), dengesini kaybetmesi sonucu ikinci kattan düştü.

Ağır yaralanan Asus, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:00 Kaynak: AA

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