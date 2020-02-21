İnşaat ekipmanı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnşaat ekipmanı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İnşaat ekipmanı çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir iş yerinden matkap, kaynak makinesi ve spiral çalan şüpheli şahıs yakalandı.

İnşaat ekipmanı çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bir iş yerinden matkap, kaynak makinesi ve spiral çalan şüpheli şahıs yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık ekipleri, Cengiztopel Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen 1 adet matkap, 1 adet kaynak makinesi ve 1 adet spiral hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi F.G. isimli şahıs yakalandı. Çalışma kapsamında, suça konu olan eşyaları satın alan A.D. ile Y.S. isimli şahıslar da yakalandı.


Yapılan işlemlerin ardından F.G. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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