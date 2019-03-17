Son Dakika Haberleri: İnşaat Firması Mağdurlarından Kefenli ve Mezarlı Eylem

İnşaat Firması Mağdurlarından Kefenli ve Mezarlı Eylem

1 saat önce

Kartal'da 450 ev sahibi, kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle bir inşaat firmasını protesto etti.

İnşaat Firması Mağdurlarından Kefenli ve Mezarlı Eylem, System.String[]
Kartal'da 450 ev sahibi, kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle bir inşaat firmasını protesto etti. Protestocular, inşaat arsasına mezar kazıp içine girerek tepkilerini gösterdi.

Kartal Esentepe Mahallesi'nde 450 ev sahibi, bir inşaat firmasının kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle kefenli ve mezarlı eylem yaptı. 450 protestocu, bir inşaat firmasının kendilerini mağdur ettiğini dile getirmek için, önce arsalarının yanındaki firmanın ofisinin önünde toplanıp, ellerinde pankartlarla arsanın içine yürüyerek sloganlar attı. Ardından protestoculardan birisi, kefen giyerek, arsalarına kazdıkları mezarın içine girerek protesto etti.

Daha sonra kooperatif başkanı İbrahim Karslıoğlu, basın açıklaması yaparak şunları aktardı:

"Burada kazmış olduğumuz bu mezara bizler sadece vücutlarımızı değil, 2015 te geleceğe dair yeşeren umutlarımızı, 35 yıllık bir arada yaşanmış olan komşuluklarımızı, çocukluğumuzu ve insanlığa dair güvenimizi gömüyoruz. Yüklenici firmanın bizlerin kendisine olan güvenini kullanarak ve yüzde seksen emekli olan AKEL sakinlerinin safiyane duygularıyla 2015 yılında imzalatmış olduğu bu sözleşme, bugün burada bizlerin 24 aydan beri kiralarımızı alamama ve uzun yıllar sürecek mahkeme koridorlarına mahküm etmiştir. Evet, bu mezar, üyelerimizin ellerinde kalan son umutları son toprak parçasıdır. Birçok üyemiz vefat etmiş ve geride kalanlarda artık yüksek sesle 'arsamız mezarımız oldu' demektedirler. Bizler bugün burada yetkililerin sesimizi duyacağı güne kadar çadırlarımızı kurarak, nöbetlerimizi tutarak ve kazdığımız bu mezarda yatarak eylemimizi başlatmış bulunuyoruz" - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

Kartal, Güncel
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