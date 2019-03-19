Son Dakika Haberleri: İnşaat Firması Mağdurlarından Kefenli ve Mezarlı Eylem" Başlığıyla Servis Edilen Haber Kaynağından...

İnşaat Firması Mağdurlarından Kefenli ve Mezarlı Eylem" Başlığıyla Servis Edilen Haber Kaynağından...

1 saat önce

IHAAW220516-GEN/19-03-2019- "İnşaat firması mağdurlarından kefenli ve mezarlı eylem" başlığıyla servis edilen haber kaynağından iptal edilmiştir.

İnşaat Firması Mağdurlarından Kefenli ve Mezarlı Eylem
IHAAW220516-GEN/19-03-2019

- "İnşaat firması mağdurlarından kefenli ve mezarlı eylem" başlığıyla servis edilen haber kaynağından iptal edilmiştir. 19.03.2019 22: 05: 16 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

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