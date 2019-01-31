Son Dakika Haberleri: İnşaat Firmasını Kurşunladı, Kahvede Yakalandı

İnşaat Firmasını Kurşunladı, Kahvede Yakalandı

1 saat önce

İZMİT'te bir inşaat firmasının ofisini kurşunlayan Ümit Ö.(31), polisin operasyonu ile bir kahvede yakalandı.

İnşaat Firmasını Kurşunladı, Kahvede Yakalandı, System.String[]
İZMİT'te bir inşaat firmasının ofisini kurşunlayan Ümit Ö.(31), polisin operasyonu ile bir kahvede yakalandı. 

Olay, 25 Ocak gecesi İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Beril Sokak'ta meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, gece geç saatlerde sokak üzerinde bulunan U.K.'ya ait inşaat firmasının ofisine ateş edildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine ekipler, olay yerine gitti. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda olayı daha önce kasten yaralama suçundan sabıka kaydı olan Ümit Ö.'nün gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı teknik takibe aldı. İzmit Yeni Mahalle'de bir kahvede olduğu tespit edilen Ümit Ö., bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüphelinin üzerinde iş yerini kurşunladığı tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:47 Kaynak: DHA

Güncel
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