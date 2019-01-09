Son Dakika Haberleri: İnşaat Halinde Atıksu Arıtma Tesisinin Depo Kısmında Yangın Çıktı

İnşaat Halinde Atıksu Arıtma Tesisinin Depo Kısmında Yangın Çıktı

56 dakika önce

İnşaat halindeki SASKİ Atıksu Arıtma Tesisi'nin malzeme deposunda çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnşaat Halinde Atıksu Arıtma Tesisinin Depo Kısmında Yangın Çıktı, System.String[]
İnşaat halindeki SASKİ Atıksu Arıtma Tesisi'nin malzeme deposunda çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne (SASKİ) bağlı Taraklı'da bulunan Atıksu Arıtma Tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taraklı'da hayata geçirilmek üzere yapımına başlanan Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaat sahasında malzeme deposunun olduğu bölümde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Taraklı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürülürken, yangında maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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