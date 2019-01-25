Son Dakika Haberleri: İnşaat Halindeki 26 Binanın Musluk ve Su Sayaçlarını Çaldılar

İnşaat Halindeki 26 Binanın Musluk ve Su Sayaçlarını Çaldılar

25 dakika önce

DENİZLİ'de inşaat halindeki 26 ayrı binadan musluk ve su sayaçlarını söküp, çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İnşaat Halindeki 26 Binanın Musluk ve Su Sayaçlarını Çaldılar, System.String[]
DENİZLİ'de inşaat halindeki 26 ayrı binadan musluk ve su sayaçlarını söküp, çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki Selçukbey, Gümüşçay, Yenişafak, Karaman, Yenimahalle, Gültepe, Şemikler, Merkezefendi, Deliktaş, Sümer ve Dokuzkavaklar Mahalleleri'nde ocak ay başından itibaren inşaat halindeki 26 binadan, musluk ve su sayaçları sökülüp, çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.  Şüphelilere ait adreslere baskın yapan polis, G.G., A.G. ve İ.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda musluk, su sayacı ve bakır kablo ile belediyeye ait çöp kutuları ve bank demirleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G ve A.G. tutuklanırken, İ.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:32 Kaynak: DHA

Polis, Denizli, 3. Sayfa
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