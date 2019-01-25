İnşaat Halindeki 26 Binanın Musluk ve Su Sayaçlarını Çaldılar

DENİZLİ'de inşaat halindeki 26 ayrı binadan musluk ve su sayaçlarını söküp, çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

DENİZLİ'de inşaat halindeki 26 ayrı binadan musluk ve su sayaçlarını söküp, çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.



Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki Selçukbey, Gümüşçay, Yenişafak, Karaman, Yenimahalle, Gültepe, Şemikler, Merkezefendi, Deliktaş, Sümer ve Dokuzkavaklar Mahalleleri'nde ocak ay başından itibaren inşaat halindeki 26 binadan, musluk ve su sayaçları sökülüp, çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilere ait adreslere baskın yapan polis, G.G., A.G. ve İ.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda musluk, su sayacı ve bakır kablo ile belediyeye ait çöp kutuları ve bank demirleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G ve A.G. tutuklanırken, İ.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



- Denizli

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle

Polisten Kaçan Sürücü "Bizde Bir Şey Yok" Dedi, Kız Arkadaşı Alkollü Olduğu İçin Kaçtığını Söyledi

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada