İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

01.06.2022 18:16

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde inşaat halindeki bir apartman çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde inşaat halindeki bir apartman çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi'nde inşaat halindeki apartmanın çatı izolasyonu sırasında yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

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Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, Yangın, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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