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İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü - Son Dakika

İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü

05.02.2022 10:27
İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, inşaat halindeki bina, 2'nci katına beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, inşaat halindeki bina, 2'nci katına beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü. Durumu erken fark edip uzaklaşan işçiler son anda kurtulurken, binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci katına pompa ile beton dökümü için hazırlık yapılan villa inşaatından sesler gelmeye başladı. Durumu fark eden işçiler, inşaattan uzaklaştı. Kısa süre sonra bina çöktü. İşçilerin durumu erken fark edip binayı boşatması, olası bir olumsuz durumun önüne geçti. Bu arada binanın yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü
İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü
İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü
İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü
İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü
İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü
İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü
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Kocaali, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaat halindeki bina, beton dökümü için hazırlık yapılırken çöktü - Son Dakika
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