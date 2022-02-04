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İnşaat halindeki bina çöktü - Son Dakika

İnşaat halindeki bina çöktü

04.02.2022 20:17
İnşaat halindeki bina çöktü

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait binanın bulunduğu bölgeye giren bir tavuk yakalandı.

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait binanın bulunduğu bölgeye giren bir tavuk yakalandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının etrafındaki güvenlikli bölgeye giren tavuk, yetkilileri harekete geçirdi. Tavuğun güvenlikli bölgede gezindiğinin görülmesinin ardından bölgeye Arlington Hayvan Refahı Birliği (AWLA) görevlileri çağrıldı. Hayvanı bölgeden alan AWLA yetkilileri, olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. "Bu tavuk, Pentagon'daki güvenlik bölgesinin çevresinde gezinirken (şaka yapmıyoruz) yakalandı, tavuğun alınması için yetkililerimiz çağrıldı" ifadeleri kullanılan açıklamada, tavuğa yeni bir yuva aranacağı belirtildi.

JİMMY FALLON'IN PROGRAMINDA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

"Henny Penny" adı verilen tavuğun fotoğrafı sosyal medyada da hızla yayıldı. Henny Penny, kısa sürede ülke gündemine oturdu ve sunucu Jimmy Fallon'ın "The Tonight Show" programına damgasını vurdu. Fallon, programında tavuk hakkında şarkı söyledi.

AWLA sözcüsü Chelsea Jones ise tavuğun görüldüğü yerin bilgisini paylaşmazken, "Tam olarak nerede bulunduğunu açıklamamıza izin verilmiyor. Sadece bir güvenlik kontrol noktasında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Tavuğun nereden geldiği ve Pentagon'a nasıl girdiği bilinmiyor.

(İHA)

İnşaat halindeki bina çöktü
İnşaat halindeki bina çöktü
İnşaat halindeki bina çöktü

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Jimmy Fallon, Pentagon, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnşaat halindeki bina çöktü - Son Dakika


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