Son Dakika Haberleri: İnşaat halindeki binada yangın çıktı
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İnşaat halindeki binada yangın çıktı

18 dakika önce

Kilis'te, inşaat halindeki bir binasın üst katında tahtaların yanması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İnşaat halindeki binada yangın çıktı, System.String[]

Kilis'te, inşaat halindeki bir binasın üst katında tahtaların yanması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Çevreyolu üzerinde bulunan bulunan 10 katlı binanın en üst katında kalıp tahtaları bilenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürüde söndürdü. Yangında maddi hasar oluşurken, ölen yada yaralanan olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KİLİS

İtfaiye, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:29 Kaynak: İHA
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