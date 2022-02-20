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İnşaat halindeki binadan düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

İnşaat halindeki binadan düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

20.02.2022 18:53
İnşaat halindeki binadan düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Orta Mahalle Sanayi Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binaya giren Ömer Çeçen isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle 6 katlı binanın çatısından düştü. Beton zemine düşen Çeçen ağır yaralandı. Çeçen'in yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çeçen'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Çeçen hayatını kaybetti. Çeçen'in hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İnşaat halindeki binadan düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
İnşaat halindeki binadan düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
İnşaat halindeki binadan düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
İnşaat halindeki binadan düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

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Efeler, İnşaat, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat halindeki binadan düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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