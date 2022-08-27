İnşaat halindeki binanın 2. katında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

İnşaat halindeki binanın 2. katında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

27.08.2022 12:56
İnşaat halindeki binanın 2. katında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İnşaat halindeki binanın 2. katında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Boynunda tasma bulunan kedinin sahibini bulunamayınca terziye emanet edildi Antalya'da bir inşaatın ikinci katında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnşaat halindeki binanın 2. katında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Boynunda tasma bulunan kedinin sahibini bulunamayınca terziye emanet edildi

ANTALYA - Antalya'da bir inşaatın ikinci katında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Polis ve itfaiye uzun süre mahallede kedinin sahibini armasına rağmen bir sonuca ulaşılamadı.

Olay saat 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 814 Sokak üzerindeki 3 katlı, inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Etrafı demir saçlarla çevrili binanın ikinci katından uzun süredir kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye açtığı merdivenle kedinin olduğu noktaya ulaştı. Kediyi kısa sürede bulunduğu yerden alan itfaiye ekibi, daha sonra bina içinden zemine iniş yaptı. Boynunda tasma bulunan ve çok korktuğu gözlemlenen kedi, demir parmaklıkların arkasından bir kutu içine konuldu. Kedinin karşı binada yaşayan bir hayvanseverin olabileceği düşüncesiyle kadının kapısı çalındı. Telefonla ulaşılan kadın, kedilerinin hepsinin evinde olduğunu söylemesi üzerine çevrede yeniden araştırma yapıldı. Bir sonuç alınamaması üzerine kedi, sahibinin gelme ihtimaline karşın yakındaki terzi esnafına bırakıldı.

İhbarda bulunan Dilaver Avcı " Dernekte oturuyorduk, sürekli kedi sesi duymaya başladık. Polisleri aradık, itfaiye geldi. İtfaiye geldi ve kediyi kurtardı. Sahibi sanırım şu yakındaki hanfendinin, kedinin tasması da var" dedi.

YORUMLAR
500
İNŞAATTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI İNŞAATTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI Ağaca çıkan kedi, ekipleri harekete geçirdi Ağaca çıkan kedi, ekipleri harekete geçirdi
Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaat halindeki binanın 2. katında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
11:05 Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar
11:02 Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu!
10:52 Hakan Ural canlı yayında tutuklanan Gülşen'i topa tuttu: Maşa gibi kullanılıyorsun
10:36 Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! İşte o haberler
10:35 Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş!
10:22 Samsun Kasaplar Odası Başkanı'ndan, vatandaşa 'ucuz et' uyarısı: 100 TL'ye kıyma satabiliyorsanız, o ette bir şeyler aramak lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 12:56:05. #1.13#
SON DAKİKA: İnşaat halindeki binanın 2. katında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement