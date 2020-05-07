İnşaat halindeki binanın balkonuna çıkan köpeği indirmek için seferber oldular - KONYA - Son Dakika

İnşaat halindeki binanın balkonuna çıkan köpeği indirmek için seferber oldular - KONYA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, inşaat halindeki binanın 6. katındaki balkona çıkan ve işçiler tarafından indirilemeyen sokak köpeği, çevreden geçen hayvansever tarafından yakalanarak binadan çıkarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, inşaat halindeki binanın 6. katındaki balkona çıkan ve işçiler tarafından indirilemeyen sokak köpeği, çevreden geçen hayvansever tarafından yakalanarak binadan çıkarıldı. Hamidiye Mahallesi'nde, Şehit İbrahim Bey Caddesinde inşaat halindeki bir binanın 6. katına çıkan sokak köpeği, inşaat işçilerini harekete geçirdi. Uzun uğraşlarına rağmen köpeği binadan çıkaramayan işçiler, belediye ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu esnada yoldan geçen İsa Şahin, binanın son katında balkon duvarı üzerinde bekleyen ve etrafı seyrederken düşme tehlikesi yaşayan köpeği yakalayabilmek için yardımda bulundu. Binanın son katına çıkan Şahin, kısa bir uğraşın ardından köpeği yakalayarak aşağıya indirmeyi başardı. Şahin, kendisinin de 4 köpek beslediğini belirterek, binanın son katındaki köpeği ekmek uzatarak yakaladığını anlattı. İsa Şahin, boynundan iple bağlayarak binadan indirdiği köpeği daha sonra sokağa bıraktı. Köpek bir süre sonra sokak aralarında gözden kayboldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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