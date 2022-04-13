İnşaat halindeki cami kubbesi üzerindeki işçilerle böyle çöktü: 5 yaralı - Son Dakika

İnşaat halindeki cami kubbesi üzerindeki işçilerle böyle çöktü: 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaatı devam eden bir caminin kubbesinin çökmesi sonucu 5 çalışan yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1144. sokakta inşaatı devam eden Hacı Baki Çelik camisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton mikserinin beton boşaltması sonucu basınç nedeniyle caminin kubbesinde çökme meydana geldi. Çökme sonucu 5 çalışan yaralandı. 112 komuta merkezine ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.