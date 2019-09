İnşaat halindeki evde yaşayan vatandaşa yardım eli

İnşaat halindeki evinde yalnız yaşayan yaşlı adama yardım elini uzatan Dilovası Belediyesi, vatandaşın evinde çalışmaları tamamladı.



Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası'nda inşaat halindeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı Ahmet Kabak'a sahip çıktı. Önceki günlerde inşaat halindeki evinde yaşadığı görüntüleri vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan Ahmet Kabak adlı vatandaşa duyarsız kalmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne talimat vererek, yalnız yaşayan vatandaşın inşaat halinde ki evini düzenlettirip, ihtiyacı olabilecek eşyalarını da temin ettirdi. Kabak, çalışmaların tamamlandığı eve yerleşti.



Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, "Dilovası'nda kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Biz 50 bin kişilik büyük bir aileyiz. Bizim için her vatandaşımız öncelikli olarak kaliteli yaşam hakkına sahiptir. Sosyal medyada yapılan paylaşımı görünce vatandaşlarımızın çağrısına duyarsız kalamazdık. Önümüz kış, amcamızın kışın o harabe inşaat halinde ki evinde o koşullarda yaşamasına vicdanımız el vermezdi. Sosyal belediyecilik kapsamında imkanlarımızı kullanarak yapmamız ne gerekiyorsa elimizden geldiğince amcamıza sahip çıkmaya çalıştık. Her vatandaşımız bizim için kutsaldır. Dilovası'nda yaşayan hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmeyecektir. Belediyemiz imkanları dahilinde her vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. - KOCAELİ