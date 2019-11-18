Son Dakika Haberleri: İnşaat halindeki evlere zarar veren şahıs yakalandı
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İnşaat halindeki evlere zarar veren şahıs yakalandı

6 saat önce

Kayseri'nin İncesu ilçesinde inşaat halindeki evlere zarar 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İnşaat halindeki evlere zarar veren şahıs yakalandı, System.String[]

Kayseri'nin İncesu ilçesinde inşaat halindeki evlere zarar 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İncesu Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesinde, S.M., A.K., O.Ü. ve B.K.'nın inşaat halindeki evlerinin kapı, pencere ve fayanslarına zarar verilmesi üzerine harekete geçti. Mala zarar verme olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli S.Ö. tespit edildi. S.Ö.'nün hakkında yakalama emri bulunmadığı ancak 7 ayrı suçtan suç kaydının olduğu tespit edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
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