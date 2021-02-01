İnşaat halindeki termal otelin çatısını çalıp kaçtılar - Son Dakika

İnşaat halindeki termal otelin çatısını çalıp kaçtılar

01.02.2021 17:12

İnşaat halindeki termal otelin çatısını çalıp kaçtılar İnşaat halindeki termal otelin çatısını çalıp kaçtılar Denizli'de demir montajı biten çatıyı örtmek için ertesi gün inşaata gelen yatırımcı, çatının yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı.

İnşaat halindeki termal otelin çatısını çalıp kaçtılar

İnşaat halindeki termal otelin çatısını çalıp kaçtılar

DENİZLİ - Denizli'de demir montajı biten çatıyı örtmek için ertesi gün inşaata gelen yatırımcı, çatının yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Gece boyu uğraşıp 30 bin lira değerindeki 3 tonluk çatıyı kesip götüren baba, kız ve amca JASAT'ın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Gölemezler Mahallesinde termal otel yatırımı yapan Orhan Gürsoy, demir montajı tamamlanan çatıyı kapatmak için ertesi gün inşaata geldiğinde çatının yerinde olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Yatırımcının ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları didik didik inleyen JASAT ekibi, hırsızlık olayını cezaevinden izinli çıkan Ahmet D'nin (50), kızı Zeliha A.ve üvey kardeşi Tayfun A. ile birlikte gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayın aydınlatılması için Honaz ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen JASAT, 3 şüpheliyi çaldıkları 30 bin TL değerindeki 3 tonluk çatıyla birlikte yakaladı.

3 şüphelinin 37 suç kaydı çıktı

JASAT timleri tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin suç kayıtları ise pes dedirtti. Ahmet D. isimli çete liderinin 10 adet hırsızlık, 3 adet dolandırıcılık, 2 adet uyuşturucu, 7 adet tehdit, hakaret ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesinden toplamda 22 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ahmet D.'nin kızı Zeliha A.'nın 8 hırsızlık kaydı, üvey kardeş Tayfun A.'nın ise hırsızlık, iftira, kasten öldürme, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma ve başkalarının yerime ceza evine girme suçundan toplam 7 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Hırsızlık çetesi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gece Yarasalarının babası çıktı

Cezaevinden izinli çıkıp hırsızlık yaparken yakalanan Ahmet D'nin Denizli bölgesinde kendilerine 'Gece Yarasaları' olarak ifade eden hırsızlık şebekesi lideri İhsan T'nin babası olduğu ortaya çıktı. JASAT'ın 'Demir Yumruk' operasyonuyla çökertilen suç örgütünün üyesi olan İhsan T'nin eşi Seher T. (26), Seher T'nin kardeşi olan Musa D. ile dini nikahlı eşi Ümmü Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İnşaat halindeki termal otelin çatısını çalıp kaçtılar
İnşaat halindeki termal otelin çatısını çalıp kaçtılar
İnşaat halindeki termal otelin çatısını çalıp kaçtılar
İnşaat halindeki termal otelin çatısını çalıp kaçtılar

Yatırımcı, Denizli, İnşaat, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat halindeki termal otelin çatısını çalıp kaçtılar - Son Dakika


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