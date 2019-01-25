İnşaat hariç güven azaldı
3 saat önce
Hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endeksleri ocakta yüzde 4 azalırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,5 artış gösterdi.
Hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endeksleri ocakta yüzde 4 azalırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,5 artış gösterdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:27
Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle
Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak
Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı
İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan