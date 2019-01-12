Son Dakika Haberleri: İnşaat Hırsızları Suçüstü Yakalandı

İnşaat Hırsızları Suçüstü Yakalandı

29 dakika önce

Balıkesir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen inşaattan hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz takibi sonucu yakalandı.

İnşaat Hırsızları Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen inşaattan hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz takibi sonucu yakalandı.

Balıkesir'de polis ekipleri hırsızlara suçüstü yaptı. 1 hafta içerisinde inşaatlarda gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2. Sakarya Mahallesi'ndeki bir inşaatta 3 şüpheliyi yakaladı. Olay yerine geldikleri araçla yakalanan şahıslar çaldıkları çok sayıda inşaat malzemesine el konuldu. Şüphelilerin 14 ayrı inşaattan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öğrenilirken, olayı gerçekleştiren M.K. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. G.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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