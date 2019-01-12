İnşaat Hırsızları Suçüstü Yakalandı
1 saat önce
İnşaat hırsızları suçüstü yakalandıBALIKESİR - Balıkesir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen inşaattan hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz takibi sonucu yakalandı.
İnşaat hırsızları suçüstü yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir
'de son bir hafta içerisinde meydana gelen inşaattan hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz takibi sonucu yakalandı.
Balıkesir'de polis ekipleri hırsızlara suçüstü yaptı. 1 hafta içerisinde inşaatlarda gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri 2. Sakarya Mahallesi
'ndeki bir inşaatta 3 şüpheliyi yakaladı. Olay yerine geldikleri araçla yakalanan şahıslar çaldıkları çok sayıda inşaat malzemesine el konuldu. Şüphelilerin 14 ayrı inşaattan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öğrenilirken, olayı gerçekleştiren M.K. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. G.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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