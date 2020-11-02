İnşaat içerisinde yakalanan hırsız " uyumak için girdim" dedi - Son Dakika

İnşaat içerisinde yakalanan hırsız " uyumak için girdim" dedi

02.11.2020 04:50

Adana'da inşaat halindeki bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, inşaatta bulunan bekçi köpeğinin havlamasıyla yakayı ele verdi.

Adana'da inşaat halindeki bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, inşaatta bulunan bekçi köpeğinin havlamasıyla yakayı ele verdi. Polise yakalanan hırsızlık şüphelisi uyumak için girdiğini iddia etti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta bekçilik görevi gören "karabaş" isimli bir köpek hırsızlık şüphelisi Ferit R.'yi görmesi üzerine havlamaya başladı. Bunun üzerine inşattın bekçisi durumdan Ferit R.'yi fark etti. Bekçi durumu polise bildirdi. Bu sırada Ferit R. inşaat halindeki apartmanın üst katlarına çıkarak saklandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit R.'yi saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Ferit R.," Uykusuz olduğum için girdim." Diyerek kendisini savundu.

Hırsızlıktan daha önceden kaydı bulunan Ferit R. gazetecilere kaydının olmadığını söyledi.

Gözaltına alınan Ferit R. polis merkezine götürüldü. - ADANA

İnşaat içerisinde yakalanan hırsız uyumak için girdim dedi
İnşaat içerisinde yakalanan hırsız uyumak için girdim dedi
İnşaat içerisinde yakalanan hırsız uyumak için girdim dedi
İnşaat içerisinde yakalanan hırsız uyumak için girdim dedi

Hırsızlık, İnşaat, Bekçi, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat içerisinde yakalanan hırsız ' uyumak için girdim' dedi - Son Dakika


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