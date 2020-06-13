İnşaat ipiyle voleybol oynayan çocuklara jest

Bingöl'de kendi imkanlarıyla inşaat ipiyle ördükleri filede futbol topu ile voleybol oynayan çocuklara Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından voleybol seti gönderildi.



Solhan İlçesi Halime Pınar Mahallesi'nde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 saatlik izinlerinde voleybol oynamak isteyen çocuklar, bir çıkmaz sokak üzerinde kendi sahalarını oluşturmuştu. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberi sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından çocuklara voleybol seti gönderildi. Önceden oluşturulan voleybol alanında gönderilen voleybol filesi kurulup iki top ile birlikte çocuklara verildi. Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Zeki Erkuş ve Solhan Gençlik Merkezi personelleri, voleybol setini teslim etti. Tamamlanan voleybol sahasında voleybol oynamanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, teşekkürlerini iletip, kendileriyle özel bir maç yapması için Türkiye Voleybol Federasyon Mehmet Akif Üztündağ'ı ilçeye davet etti.



Erkuş: "İnşallah daha çok çocuğa ulaşacağız"



Türkiye Voleybol Federasyonu Bingöl İl Temsilcisi Zeki Erkuş, "Covid-19 münasebetiyle çocukların sokağa çıkma yasağı olduğundan inşaat ipinden voleybol filesi yapmaları, futbol topu ile voleybol oynamaları ve bunun üzerine çocuklarımızın büyüklerinden istekleri olmuştu. Ulusal basında haberleri çıkmıştı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'ın kulağına gittiğinden dolayı sağ olsun federasyon başkanımız mini set gönderdi. İnşallah birkaç tane set daha gönderirler. Biz de Halime Pınar Mahallesi'ne geldik ve çocuklarımıza filelerini kurduk. Çocuklar şu an top oynuyorlar, çok mutlu oldular. Ben il temsilcisi olarak bu sevinci çocuklarla paylaştım, çocuklar çok mutlu oldular, biz de çok mutlu olduk" dedi.



Çocuklardan Kadir Savan ise, voleybol filesi ve voleybol topu gönderen federasyona teşekkür etti.



İnşaat ipiyle voleybol filesi yapıp futbol topuyla voleybol oynadıklarını anımsatan Mert Kurtaran, "Voleybol federasyonumuz bizim sesimiz duydu ve bize voleybol seti gönderdi. Onlara bu jestinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.



İnşaat ipinden voleybol filesi yapanlardan Suat Kurtaran ise, "Başlangıçta girdiğimiz bu işte inşaat ipiyle bir file yapmıştık. Burada oynarken haberlerimiz ulusal basına kadar çıktı. Sağ olsunlar istediğimiz gibi bir file takımı ve iki top gönderdiler. Bu husustan dolayı federasyona ve Solhanspor'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL