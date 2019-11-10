Son Dakika Haberleri: İnşaat işçileri Atatürk'ü asker selamıyla andı
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İnşaat işçileri Atatürk'ü asker selamıyla andı

6 saat önce

Kars'ta inşaat işçileri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunarak asker selamı verdi.

İnşaat işçileri Atatürk'ü asker selamıyla andı, System.String[]

Kars'ta inşaat işçileri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunarak asker selamı verdi.

Kaleiçi Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaatında çalışan işçiler, saatler 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakarak siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Asker selamı vererek Atatürk'ü anan işçiler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra işlerine devam etti.

İşçilerden Emre Çelik, Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, bu nedenle sirenlerin çaldığı sırada işlerini bırakarak saygı duruşunda bulunmak istediklerini aktardı.

Yahni Dağı zirvesinde Ata'ya saygı duruşu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 81 ilde başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi"ne Kars'tan dahil olan gönüllüler, Yahni Dağı'na tırmandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yılı ve şehitler için Yahni Dağı zirvesinde saygı duruşunda bulunduklarını söyledi.

Gönüllüler, saygı duruşunun ardından tırmanışı tamamlayarak inişe geçti.

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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