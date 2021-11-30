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İnşaat işçileri canlarını zor kurtardı! Şiddetli lodosta iskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu! - Son Dakika

İnşaat işçileri canlarını zor kurtardı! Şiddetli lodosta iskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu!

30.11.2021 10:56

Küçükçekmece'de inşaatta çalışan işçiler, şiddetli lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. İşçilerin inşaatta çalıştığı sırada üst katlardaki iskele uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu. Canlarını zor kurtaran işçilerin panik anları kameraya saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da etkili olan lodos, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki inşaat işçilerine zor anlar yaşattı. Şiddetli lodos nedeniyle büyük tehlike atlatan inşaat işçileri, uçmamak için duvarların arkasına sığınıp, birbirlerine sarıldı.

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

İşçilerin üzerinde çalıştığı iskele ve tuğlalar da rüzgara daha fazla dayanamayarak uçtu. İşçiler rüzgardan alt katlara inerek kurtulurken, yaşanan o zor anlar bir işçinin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İnşaat işçileri canlarını zor kurtardı! Şiddetli lodosta iskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu!
İnşaat işçileri canlarını zor kurtardı! Şiddetli lodosta iskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu!
İnşaat işçileri canlarını zor kurtardı! Şiddetli lodosta iskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu!
İnşaat işçileri canlarını zor kurtardı! Şiddetli lodosta iskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu!
İnşaat işçileri canlarını zor kurtardı! Şiddetli lodosta iskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu!

Küçükçekmece, İstanbul, İnşaat, Lodos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat işçileri canlarını zor kurtardı! Şiddetli lodosta iskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaat işçileri canlarını zor kurtardı! Şiddetli lodosta iskeleler uçtu, tuğlalar rüzgarda savruldu! - Son Dakika
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