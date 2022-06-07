İnşaat işçileri fırtına çıkınca iskeleden düştü: 2 ölü - Son Dakika
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İnşaat işçileri fırtına çıkınca iskeleden düştü: 2 ölü

07.06.2022 16:07
İnşaat işçileri fırtına çıkınca iskeleden düştü: 2 ölü

İran'da iki inşaat işçisi, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bindikleri asansörlü iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

İran'da iki inşaat işçisi, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bindikleri asansörlü iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

İran'ın Urumiye kentinde bir inşaatta çalışan 2 işçi, bindikleri asansörlü iskelede fırtınanın kurbanı oldu. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sağa sola savrulan iskeleden düşen iki işçi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Batı Azerbaycan Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanı Bager Behrami, "Maalesef öğle saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle yüksekte çalışan iki inşaat işçisi hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

Düşen ilk işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini söyleyen Behrami, "İşçilerden biri olay yerinde can verdi diğeri ise sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Fırtına, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat işçileri fırtına çıkınca iskeleden düştü: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaat işçileri fırtına çıkınca iskeleden düştü: 2 ölü - Son Dakika
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