İnşaat işçileri metrelerce yüksekte demir kovada ateş yakarak, ısınmaya çalıştı - Son Dakika

İnşaat işçileri metrelerce yüksekte demir kovada ateş yakarak, ısınmaya çalıştı

24.12.2020 10:55
İnşaat işçileri metrelerce yüksekte demir kovada ateş yakarak, ısınmaya çalıştı, System.String[]

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü kentte, inşaat işçileri metrelerce yüksekte çalıştıkları iskele üzerinde demir kovada ateş yakarak, ısınmaya çalıştı.

Muş'ta soğuk hava etkisini sürdürürken birçok ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 11 derece oldu. Soğuk havanın kendisini iyice hissettirdiği Hasköy İlçesi'nde ise, bir inşaatın dış cephesinde çalışan işçiler, işlerini tamamlamak için ilginç yöntemlere başvurmaya başladı. Dördüncü katta iskele üzerinde çalışan işçiler, demir kova içerisinde ateş yaktı. Kovadaki ateşin başında bir yandan ısınan işçiler, diğer yandan da çalışmalarını sürdürdü. İşçilerin bu şekilde ısınarak çalışması ise, ilginç görüntülere sahne oldu.

Ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını anlatan işçilerden Ahmet Arslan, "Hem ısınıyoruz, hem çalışıyoruz. Hava soğuk ama çalışmaya devam ediyoruz. İskele üzerinde kovalar içerisinde ateş yakıyoruz, yoksa parmaklarımız donuyor. Hayat şartları çok zor" diye konuştu.

Çalıştıkları işi severek yaptıklarını anlatan bir diğer işçi Mehmet Songül ise, "Hava soğuk ama çalışmaktan başka çaremiz yok. Soğuktan ancak kovalar içiresinde ateş yakarak işimizi bitirmeye çalışıyoruz. Ateş yakmasak çalışma imkanımız olmaz" dedi.


İnşaat işçileri metrelerce yüksekte demir kovada ateş yakarak, ısınmaya çalıştı
İnşaat işçileri metrelerce yüksekte demir kovada ateş yakarak, ısınmaya çalıştı
İnşaat işçileri metrelerce yüksekte demir kovada ateş yakarak, ısınmaya çalıştı
İnşaat işçileri metrelerce yüksekte demir kovada ateş yakarak, ısınmaya çalıştı
İnşaat işçileri metrelerce yüksekte demir kovada ateş yakarak, ısınmaya çalıştı

İşçiler, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaat işçileri metrelerce yüksekte demir kovada ateş yakarak, ısınmaya çalıştı - Son Dakika


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