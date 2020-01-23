İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi - Son Dakika

Antalya'da jimnastik salonu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Kendilerini dışarıya zor atan işçilerin içeride kalan cüzdan ve çantaları yandı. Yangın sonrasında küle dönen konteyner içerisine girerek eşyalarını kontrol eden işçiler, paralarının ve projelerinin küle döndüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı. Yüklenici firmanın yetkilisi, "150 bin liram yandı" diyerek feryat etti.



Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'ndeki 100 Yıl Spor Tesisleri'nde jimnastik salonu inşaatının yapımını üstlenen firmanın işçileri, yemekhanede yemek yediği sırada konteynerlerden birinde yangın çıktı. Bir anda diğer konteyner ve yemekhaneye sıçrayan alevleri fark eden işçiler, kaldıkları konteynerden eşyalarını almaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sonucu yangın yarım saatte kontrol altına alındı.



Büyük üzüntü yaşadılar



İçeride cüzdan ve çantalarının yandığını söyleyen işçiler, aynı zamanda inşaat projesinin de yandığını dile getirdi. Yüklenici firmanın yetkilisi de "150 bin liram yandı" diyerek feryat etti. Kısa süreli gerginlik polisin araya girmesiyle yatıştırıldı. Yangın sonrasında ise küle dönen konteynerin içerisine girerek eşyalarını kontrol eden işçiler, paralarını ve projelerinin küle döndüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı.



"İşçilerin parasıydı"



İşçilerden Necdet Taşar, "Çantalar, kimlikler her şey gitti. 2 aydır burada çalışıyoruz. Birden yangın oldu. Çantalarımız içeride kaldı, biz kendimizi anca dışarı attık" diye konuşurken, yüklenici firmanın yetkilisi Şevket Taşar da, "Kimliğimiz, para var çanta var. İşçi çalıştırıyorum. 100 bin liraya yakın param vardı. İşçilerin parasıydı." dedi.



Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki konteyner kullanmaz hale geldi, yemekhanede de maddi hasar oluştu. - ANTALYA