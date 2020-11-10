İnşaat işçilerinden Ata'ya saygı - Son Dakika

Tokat'ta bir inşaatta çalışan işçiler saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte Ata için saygı duruşunda bulundu.

Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda askeri ve mülki erkanın katılımı ile düzenlenen anma töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalınması ile saygı duruşuna geçildi. Tüm yurtta olduğu gibi Tokat'ta da Ata'ya saygı için hayat 2 dakikalığına durdu. Tokat Belediyesi yanında bulunan bir inşaatta çalışan işçilerde işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti. İşçilerin yanı sıra belediye binası önünde çalışma yapan park ve bahçeler müdürlüğü çalışanları da saygı duruşunda bulundu. İnşaat işçilerinden Mevlüt Yalçınkaya, siren sesi ile birlikte işlerini bırakarak saygı duruşunda bulunduklarını ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile anıyoruz" dedi.

Tören sonrasında Tokatlı izciler, Atatürk Anıtı önünde yakılan meşaleler eşliğinde saygı nöbeti tutmaya başladı. - TOKAT