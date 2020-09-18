İnşaat işçilerinden ilginç kum taşıma yöntemi kamerada - Son Dakika

İnşaat işçilerinden ilginç kum taşıma yöntemi kamerada

İnşaat işçileri, otomobile bağladığı halatla kumu çatı katına taşıdı

ANKARA - Bir apartmanın çatı katına kum çıkartmakta zorlanan inşaat işçileri, çareyi makaraya sardıkları halatı otomobiliyle çekmekte buldu.

4 katlı apartmanın çatısına kum çıkartmakta zorluk çeken inşaat işçileri, ilginç bir yönteme başvurdu. İşçiler, çatıdaki makaraya sardıkları halatın bir ucunu kovaya, bir ucunu da otomobilin tavanındaki demire bağladı. Kovaya kumun doldurulmasının ardından otomobildeki kişi, araçla geri geri giderek kumu yukarıya çekti. İşçilerin kum taşımak için bulduğu bu çözüm ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.