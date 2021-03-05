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İnşaat işçilerine zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi ücretsiz verilecek

Adana'da 3 STK'nın ve 1 danışmanlık firmasının imzaladığı protokolle artık zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi inşaat işçilerine ücretsiz verilecek

AKAMDER Başkanı Karslıoğlu: "STK'lar olarak bu sertifikaların verilmesi Türkiye'de bir ilk"

ADANA - Adana'da zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan inşaat işçileri için yapılan protokolle bu belge artık ücretsiz şekilde verilecek.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER), Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER), Adana Müteahhitler Birliği ve EBA Danışmanlık arasında mesleki yeterlilik noktasında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol sayesinde artık zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan inşaat işçilerine bu belge artık ücretsiz şekilde verilecek.

Belge ile de hem işçiler sosyal haklarını koruyacak hem de müteahhitler belgeli kişileri yanlarında çalıştıracak.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Bu işten ekmek yiyen bütün herkesi belgelendireceğiz. Örneği adam geliyor sıvacı. Boyayı da yaparım diyor. Artık her ikisini yapamayacak. Kalıpçıysa, kalıpçı belgesi, sıvacıysa sıvacı belgesi olacak. 25 dalda sertifika veriyoruz. Buradaki amaç herkesi kayıt altına alabilmek. STK'lar olarak bu sertifikaların verilmesi Türkiye'de bir ilk" diye konuştu.

AYAMDER Başkanı Nadir Vurankaya ise işçilere belgelerin verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Müteahhitler Birliği Başkanı Sedat Teoman Gürsesli de işçilere sertifikaların ücretsiz verilmesinin toplumsal bir katkı olacağını belirtti.

AKAMDER binasında gerçekleşen imza törenine AYAMDER yönetim kurulu üyeleri Zafer Ofluoğlu, Onur Aktakas, Emrah Keskin, AKAMDER yönetim kurulu üyeleri Sayım Azmaz, Adnan Kemali Ünal, Mehmet Ali İnan, Özcan Güngör ile danışmanlık firması sahibi Banu Dilmaç ve akademik çalışanları katıldı.

Konuşmaların ardından ilgili protokol imzalandı.