Son Dakika Haberleri: İnşaat İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

İnşaat İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

54 dakika önce

Erzincan'da inşaat işçilerinin bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İnşaat İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
Erzincan'da inşaat işçilerinin bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erzincan- Erzurum karayolunun Kargın Beldesi mevkinde meydana geldi. T.A. idaresindeki 06 BZ 0151 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 11 kişiden 4'ü yaralandı. Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altında alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilerin Zonguldak'tan Van'da ki yakınlarının cenazelerine gittikleri öğrenildi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:02 Kaynak: İHA

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