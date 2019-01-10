Son Dakika Haberleri: İnşaat İşçilerinin Kaldığı Baraka Alev Alev Yandı

İnşaat İşçilerinin Kaldığı Baraka Alev Alev Yandı

25 dakika önce

Bursa'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada şiddetli lodos sonucu yangın çıktı.

İnşaat İşçilerinin Kaldığı Baraka Alev Alev Yandı, System.String[]
Bursa'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada şiddetli lodos sonucu yangın çıktı.

Yangın, gece geç saatlerde merkez Nilüfer İlçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde bulunan bir şantiyenin içerisinde bulunan işçilerin kaldığı barakada meydana geldi. Yangının şiddetli lodos sonucu elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Şans eseri baraka işçilerinin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:44 Kaynak: İHA

Bursa, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Kent "Geceleri Daha Güzel Görüyorum" Diyen 'Kedi Gözlü' Çocuğu Konuşuyor Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim

İstanbul Havalimanı'nda Ortaklık Yapısı Değişiyor! Dev Şirket Hisselerini Satıyor İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 09:09:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaat İşçilerinin Kaldığı Baraka Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]