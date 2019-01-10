İnşaat İşçilerinin Kaldığı Baraka Alev Alev Yandı
1 saat önce
İnşaat işçilerinin kaldığı baraka alev alev yandı Şiddetli lodos sonucu çıkan yangında işçilerin kaldığı baraka küle döndüBURSA - Bursa'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada şiddetli lodos sonucu yangın çıktı.
İnşaat işçilerinin kaldığı baraka alev alev yandı
Şiddetli lodos sonucu çıkan yangında işçilerin kaldığı baraka küle döndü
BURSA - Bursa
'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada şiddetli lodos sonucu yangın çıktı.
Yangın, gece geç saatlerde merkez Nilüfer İlçesine bağlı Kayapa
Mahallesi'nde bulunan bir şantiyenin içerisinde bulunan işçilerin kaldığı barakada meydana geldi. Yangının şiddetli lodos sonucu elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Şans eseri baraka işçilerinin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:12 Kaynak: İHA
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